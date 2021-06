O. Dostál navrhuje v pripomienke zrušiť moratórium na volebnú kampaň

Bratislava 3. júna (TASR) - Poslanec parlamentu Ondrej Dostál (SaS) podal viacero pripomienok k návrhu novely zákona o výkone volebného práva z dielne rezortu vnútra. Žiada úplne zrušiť moratórium na volebnú kampaň a obmedziť moratórium na zverejňovanie volebných prieskumov len na samotný deň volieb. TASR o tom informoval Dostál, dvanásť pripomienok podala mimoparlamentná Občianska konzervatívna strana (OKS), ktorú Dostál vedie. Navrhuje tiež rozšíriť možnosť voliť poštou na všetky typy volieb. Navrhovaná legislatíva upravuje aj zákon o volebnej kampani.



Návrhom novely chce rezort zjednotiť volebné moratórium pre vedenie volebnej kampane, uverejňovanie prieskumov verejnej mienky, ako aj uverejňovanie informácií o kandidujúcich subjektoch v médiách, na 48 hodín pred dňom konania volieb. Dostál chce obmedziť moratórium na prieskumy iba na deň volieb. "Zákaz zverejňovania výsledkov volebných prieskumov nie je opatrením v demokratickej spoločnosti nevyhnutným na ochranu práv a slobôd iných, bezpečnosť štátu, verejného poriadku, ochranu verejného zdravia a mravnosti, ako to predpokladá ústava," skonštatoval.



Poslanec tiež pripomenul, že na Slovensku bolo viacero volieb rôznych typov bez volebného moratória bez toho, aby to malo negatívne následky. Moratórium na volebnú kampaň zasahuje podľa Dostála do ústavou garantovanej slobody prejavu a práva slobodne šíriť informácie nad rámec vymedzený ústavou.



Ďalšou pripomienkou je rozšírenie možnosti voliť poštou pre všetky voľby, v súčasnosti tak môžu voliči urobiť len v parlamentných voľbách. Zároveň navrhuje, aby sa v zahraničí dalo voliť aj na zastupiteľských úradoch.



Dostál tiež navrhuje vrátiť sa k dvojkolovej voľbe predsedov samosprávnych krajov a zaviesť ju aj pre starostov obcí a primátorov miest. Dvojkolový systém voľby podľa neho zvyšuje legitimitu zvoleného kandidáta. V pripomienke navrhuje, aby sa umožnilo v komunálnych a krajských voľbách kandidovať aj združeniam nezávislých kandidátov.



Navrhuje tiež zrušiť finančné limity nákladov na volebnú kampaň, obnoviť inštitút tretích strán, odlišných od kandidátov a politických strán, ktoré po registrácii štátnou volebnou komisiou môžu viesť kampaň. V ďalšej pripomienke napríklad navrhuje povinnosť vysielateľov odmietnuť v kampani vysielať extrémistickú reklamu.



Návrh novej legislatívy bol súčasťou medzirezortného pripomienkovania, ktoré sa skončilo v stredu (2. 6.). Novou legislatívou chce tiež rezort zaviesť, aby sa od roku 2022 voľby do orgánov samosprávy obcí a do orgánov samosprávnych krajov konali v rovnakom čase.