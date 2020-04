O. Dostál navrhuje zmeny v ústnych konaniach pri vyvlastňovaní

Bratislava 22. apríla (TASR) – Ústne konanie v prípade vyvlastňovania by sa malo uskutočniť, ak na ňom účastník konania trvá. Dosiahnuť to chce poslanec SaS Ondrej Dostál v pozmeňujúcom návrhu k opatreniam v pôsobnosti Ministerstva dopravy a výstavby (MDV) SR v súvislosti so situáciou okolo nového koronavírusu. O vládnom návrhu zákona rokuje Národná rada (NR) SR v zrýchlenom režime.



Dostál reaguje na zámer návrhu zákona, že počas trvania krízovej situácie sa v konaniach podľa zákona o vyvlastňovaní pozemkov a stavieb a o nútenom obmedzení vlastníckeho práva k nim koná ústne pojednávanie len v nevyhnutnom rozsahu. Má sa tak zmierniť riziko šírenia nového koronavírusu. Podporu zmene vyjadril aj minister dopravy Andrej Doležal (nominant Sme rodina).



Ústne pojednávania však podľa Dostála predstavujú dôležitý priestor na uplatňovanie práv účastníkov konania. "Upretie možnosti zúčastniť sa na ústnom pojednávaní predstavuje v týchto konaniach nielen zásah do procesných práv účastníkov konania, ale aj do iných vecných práv, predovšetkým do ich vlastníckeho práva," upozornil.



Ak účastníci konania súhlasia s tým, aby sa konanie uskutočnilo bez ústneho pojednávania, podľa pozmeňujúceho návrhu sa môže akceptovať, že konanie bude len v písomnej forme. Nemalo by sa tak však diať v prípadoch, keď niektorý z účastníkov trvá na tom, aby sa ústne pojednávanie uskutočnilo.



Ústne pojednávanie by sa teda malo uskutočniť nielen v situácii, ktorú vyvlastňovací orgán posúdi ako takú, v ktorej je uskutočnenie ústneho pojednávania nevyhnutné, ale aj v situácii, keď bude niektorý z účastníkov konania na vykonaní ústneho pojednávania trvať.



Správny orgán by mal zároveň podľa Dostála v prípadoch, keď nemá z vlastného rozhodnutia v úmysle uskutočniť ústne pojednávanie, účastníkov konania informovať o tom, že majú možnosť trvať na ústnom pojednávaní vrátane informácií, akou formou či v akej lehote tak majú vykonať.