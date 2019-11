Dostál: Skrátené legislatívne konanie pre zmeny v justícii je absurdné

Bratislava 27. novembra (TASR) - Zatiaľ nie je zverejnený konkrétny návrh na očistenie justície, ktorý chce vláda predložiť na prerokovanie Národnej rade (NR) SR v skrátenom legislatívnom konaní. Ak pôjde o podstatné a rozsiahle zmeny, je absurdné, aby sa prerokovali v skrátenom legislatívnom konaní, mali by prejsť medzirezortným pripomienkovým konaním (MPK). Tvrdí to poslanec Ondrej Dostál (SaS).



Podotkol tiež, že SaS na aktuálnu schôdzu predložila tri návrhy, ktorými chceli pomôcť pri očistení justície. Novelou ústavy a dvoma novelami zákona o sudcoch a prísediacich chceli podľa jeho slov zefektívniť napríklad aj disciplinárne konania sudcov. "Vyzývame vládu, aby sa nezaoberala skráteným legislatívnym konaním, ale aby odporučila poslancom, aby boli do programu schôdze zaradené body, ktoré sme predložili na túto schôdzu," skonštatoval s tým, že v druhom čítaní by mohli byť tieto ich novely doplnené pozmeňujúcim návrhom.



Návrhom na očistenie justície sa bude vláda zaoberať na štvrtkovom mimoriadnom rokovaní. Novelu zákona o sudcoch a prísediacich by mal následne parlament prerokovať v skrátenom legislatívnom konaní. Avizoval to už aj premiér Peter Pellegrini (Smer-SD) i minister spravodlivosti Gábor Gál (Most-Híd). "Ideme dokončiť to, o čom sme už hovorili v parlamente, vtedy nebola pri pozmeňujúcom návrhu zhoda v koalícii, vo štvrtok to dotiahneme," uviedol po stredajšom (27. 11.) rokovaní vlády Gál.



V súvislosti s očistením justície zvolal Pellegrini v októbri okrúhly stôl. Výsledkom mal byť návrh na zmeny v systéme justície, ktoré by mali pomôcť jednotlivým orgánom pri očistení sa od ""závadových" "osôb. Spoločná právna úprava má reflektovať na podozrenia, aké vyplávali na povrch napríklad v súvislosti s kauzou bývalej štátnej tajomníčky rezortu spravodlivosti a sudkyne Moniky Jankovskej. Návrh na zmeny mal prísť na októbrovú schôdzu, ale minister spravodlivosti Gábor Gál (Most-Híd) ich nepredložil pre niekoľké nesúhlasné názory.