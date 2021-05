O dotácie na pomoc obetiam trestných činov žiada 13 subjektov

Bratislava 22. mája (TASR) – Rezort spravodlivosti eviduje 13 žiadostí o dotácie určené akreditovaným subjektom na poskytovanie pomoci obetiam trestných činov. Na tieto dotácie je vyčlenených 250.000 eur. Najnižšia výška poskytnutej dotácie môže byť 5000 eur a maximálna výška 50.000 eur. Subjekty žiadajú celkovo o viac ako 450.000 eur. TASR to potvrdil hovorca Ministerstva spravodlivosti (MS) SR Peter Bubla.



Žiadosti mohli akreditované subjekty poskytujúce takúto pomoc predkladať do 10. mája. Vyhodnotí ich komisia, ktorá musí zasadať do dvoch mesiacov od ukončenia výzvy (do 10. júla). Zasadnutie komisie by sa malo predbežne uskutočniť 15. júna.



„Komisia nerozhoduje o pridelení dotácie, jej úlohou je pripraviť odporúčanie pre ministerku spravodlivosti,“ spresnil hovorca. Doplnil, že kritériami sú najmä regionálne pokrytie poskytovanej odbornej pomoci a pokrytie čo možno najširšieho okruhu obetí trestných činov. Ministerstvo by malo zaslať žiadateľovi informáciu o odporučení alebo neodporučení komisie na poskytnutie dotácie do 30 kalendárnych dní po ukončení jej zasadnutia.