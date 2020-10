Výzva FPU na pomoc nezriaďovanej kultúry je predĺžená do štvrtka

Bratislava 5. októbra (TASR) - V mimoriadnej výzve Fondu na podporu umenia (FPU) na podporu nezriaďovanej kultúry, vyhlásenej 18. septembra, sa oprávnení žiadatelia môžu o dotáciu uchádzať do štvrtka 8. októbra. O predĺžení termínu výzvy, ktorá pôvodne mala byť v pondelok uzavretá, informovala na tlačovom brífingu ministerka kultúry SR Natália Milanová (OĽANO) a šéf FPU Jozef Kovalčik. Dôvodom je snaha vyčerpať všetky alokované prostriedky.



"Do pondelka o príspevok požiadalo približne 2400 uchádzačov. Ak by všetci žiadali a dostali maximálnu sumu príspevku, teda 3000 eur, dostali by sme sa na sumu približne sedem miliónov," uviedla ministerka. Vyzvala preto všetkých, ktorí doteraz váhali, aby sa do štvrtka registrovali vo výzve a požiadali o dotáciu.







Kovalčik pripomenul, že mimoriadna výzva je určená pre výkonných umelcov v jednotlivých oblastiach, ale aj tých, ktorí sa venujú organizovaniu kultúrnych podujatí a ich propagácii. Má pomôcť tým, ktorí "prepadli cez sito" doterajšej štátnej pomoci na zvládnutie ekonomických dosahov pandémie nového koronavírusu. Štipendiá nie sú určené len na tvorbu, ale aj na interpretačné výkony, naštudovanie diel a realizáciu častí diela, FPU tak môže podporiť viacerých žiadateľov, ktorých činnosť sa týka jedného diela. Diela je potrebné realizovať do júna 2021, Kovalčik uistil, že prostredníctvom zjednodušeného procesu sa prostriedky dostanú k úspešným uchádzačom čo najskôr.



Výzva v gescii FPU s alokáciou 9,5 milióna eur predstavuje väčšinu prostriedkov takmer z 11-miliónového balíka, ktorý Ministerstvo kultúry (MK) SR vyrokovalo s rezortom financií. Pol milióna eur prerozdelí prostredníctvom výzvy Fond na podporu kultúry národnostných menšín. Prostriedky vo výške 700.000 eur pôjdu na podporu prevádzkovateľov kín a filmovej distribúcie, distrubuje ich Audiovizuálny fond.