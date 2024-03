Dvořák: Dolinková by mala ukázať väčší plán na stabilizáciu pediatrie

Bratislava 18. marca (TASR) - Optimalizácia siete detských ambulantných pohotovostí a skrátenie ich ordinačných hodín nestačí. Ministerka zdravotníctva Zuzana Dolinková (Hlas-SD) by mala predstaviť väčší plán na stabilizáciu pediatrie. Skonštatoval podpredseda parlamentného výboru pre zdravotníctvo Oskar Dvořák (PS) s tým, že pre nedostatok personálu môžu o chvíľu začať zanikať nielen pohotovosti, ale aj ambulancie.



"Ak sa nič nezmení, do roku 2030 budeme mať o stovky pediatrov a pediatričiek menej. Nehovoriac o akútnom nedostatku sestier aj v ambulanciách. Ministerka napriek tomu ani pol roka po voľbách neprišla s konkrétnymi opatreniami na odvrátenie takejto katastrofy," poznamenal.



O konsolidácii siete detských ambulantných pohotovostí v pondelok rokovali Dolinková a zástupcovia pediatrov aj Združenia miest a obcí Slovenska. Ministerka deklarovala, že cieľom rezortu je zachovať dostupnú a kvalitnú zdravotnú starostlivosť aj pri poskytovaní ambulantnej pohotovostnej služby. Pripustila možné zriadenie doplnkových bodov. K téme avizovala ďalšie stretnutia. Rokovať by sa podľa jej slov malo aj o možnom skrátení ordinačných hodín pohotovostí.