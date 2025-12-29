< sekcia Slovensko
O. Dvořák: V tomto roku Šaško sľuboval veľa, išlo len o prázdne frázy
Kritizoval aj predstavenú stratégiu ľudských zdrojov. Dokument podľa Dvořáka obsahuje viaceré absurdné opatrenia.
Bratislava 29. decembra (TASR) - V tomto roku minister zdravotníctva Kamil Šaško (Hlas-SD) sľuboval veľa, no vo výsledku išlo len o prázdne frázy a marketingovú stratégiu. Pre TASR to v rámci hodnotenia roka 2025 v slovenskom zdravotníctve uviedol podpredseda Výboru Národnej rady (NR) SR pre zdravotníctvo Oskar Dvořák (PS).
„Do rezortu prišiel s tromi hlavnými prioritami - stabilizácia zdravotníkov, efektívne využívanie financií a rozhodovanie založené na dátach. Reálne riešenia však už druhý rok absentujú,“ myslí si opozičný poslanec.
Kritizoval aj predstavenú stratégiu ľudských zdrojov. Dokument podľa Dvořáka obsahuje viaceré absurdné opatrenia. „Medzi ne patrí napríklad rozosielanie e-mailov školám s cieľom zmapovať záujem o mentoring, pričom termín splnenia je stanovený až na jeden rok. Analýza financovania stredných zdravotníckych škôl má podľa dokumentu trvať až do roku 2035,“ vymenoval. Podľa neho tiež v stratégii chýbajú reálne kroky na zastavenie odchodu mladých zdravotníkov.
Dvořák negatívne okomentoval aj tzv. záchrankový tender. „Namiesto pacientov sa peniaze mali dostať len k spriazneným firmám a spolustraníkom. Informácie o ďalšom zvýhodňovaní počas roka len pribúdali,“ dodal.
Dvořák skritizoval aj pôsobenie splnomocnenca vlády pre preverenie procesu riadenia a manažovania zdrojov počas pandémie COVID-19 Petra Kotlára. „Dnes dokonca minister tvrdí, že Kotlárove konšpirácie sú len jeden z názorov v spoločnosti. Výsledky vedeckej štúdie SAV o vakcínach poznáme len vďaka vedcom, nie vďaka ministerstvu,“ pripomenul. Doplnil, že v praxi má podľa neho skutočný vplyv na dianie v zdravotníctve práve Kotlár. Tvrdí, že sa mu podarilo zablokovať nákup vakcín aj účasť Slovenska na tvorbe pandemickej zmluvy Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO).
Zlyhanie Šaška vidí aj v oblasti očkovania. „Očkovaciu kampaň neurobil, hoci na juhu Slovenska už mesiace pretrváva epidémia žltačky. Vakcíny objednal, no neskoro a žalostne málo. A hoci tvrdil, že sa zaočkuje každý, kto bude chcieť, na termíny covidových vakcín čakali ľudia uprostred vírusovej sezóny celé týždne,“ konštatoval.
Dvořák vyjadril výhrady aj k postupu pri projekte Národnej univerzitnej nemocnice v bratislavských Vajnoroch. Upozornil, že za tento rok sa projekt posunul len formálne, bez vyriešenia kľúčových otázok. Podľa neho stále chýbajú konkrétne termíny, medicínsky plán, jasné financovanie aj predstava, ako má nová nemocnica zapadnúť do siete bratislavských nemocníc. „Pri najväčšom investičnom projekte v zdravotníctve je namiesto transparentnosti opäť len ticho a rozhodovanie za zatvorenými dverami (...) Jediný projekt, za ktorý nesie zodpovednosť on sám, zostáva zatiaľ len prázdnou krabicou s pekným obalom,“ poznamenal.
