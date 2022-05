O funkciu rektora UK sa uchádza M. Števček a D. Olejár

Bratislava 4. mája (TASR) - O funkciu rektora Univerzity Komenského (UK) v Bratislave sa uchádzajú dvaja kandidáti. Okrem súčasného rektora Mareka Števčeka je to Daniel Olejár z Fakulty matematiky, fyziky a informatiky UK, ktorý v minulosti pôsobil ako prorektor UK. TASR o tom informovala hovorkyňa UK Lenka Miller.



Lehota na podávanie návrhov do volieb vypršala v stredu o 12.00 h. "Volebná komisia prijala návrhy kandidátov, životopisy a programové tézy. Komisia skonštatovala, že na funkciu rektora UK na funkčné obdobie od 1. februára 2023 do 31. januára 2027 sa prihlásili dvaja kandidáti, ktorých návrhy splnili všetky náležitosti," priblížila Miller.



Navrhovateľom Daniela Olejára boli ôsmi členovia akademickej obce z Fakulty matematiky, fyziky a informatiky UK. Mareka Števčeka navrhlo 72 akademikov a študentov zo všetkých 13 fakúlt a súčasne dvaja členovia Správnej rady UK.



Diskusia oboch kandidátov bude v stredu 11. mája o 17.00 h v aule UK. Voľby kandidáta na rektora UK sa budú konať na zasadnutí Akademického senátu UK 18. mája o 9.00 v aule UK.