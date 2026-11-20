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O funkciu riaditeľa FPU sa uchádzajú M. Moravčík a F. Kornaj
Kandidátov pozvú na verejné vypočutie na zasadnutí Rady FPU.
Autor TASR
Bratislava 20. novembra (TASR) - O funkciu riaditeľa Fondu na podporu umenia (FPU) sa uchádzajú Martin Moravčík a František Kornaj. TASR o tom informovala Adriana Zálešáková z FPU s tým, že títo dvaja kandidáti splnili zákonné podmienky a podali úplnú prihlášku v určenom termíne.
Kandidátov pozvú na verejné vypočutie na zasadnutí Rady FPU. Verejné vypočutie kandidátov a voľba riaditeľa fondu sa uskutočnia 10. decembra tohto roka. Vypočutie má byť prístupné verejnosti aj prostredníctvom živého prenosu.
„Obaja uchádzači dostanú rovnaký priestor predstaviť svoju predstavu o smerovaní fondu a verejnosť bude môcť priebeh vypočutia sledovať naživo. Záleží nám na tom, aby bol celý proces otvorený a zrozumiteľný,“ uviedol predseda Rady FPU Milan Sedláček.
Kandidátov pozvú na verejné vypočutie na zasadnutí Rady FPU. Verejné vypočutie kandidátov a voľba riaditeľa fondu sa uskutočnia 10. decembra tohto roka. Vypočutie má byť prístupné verejnosti aj prostredníctvom živého prenosu.
„Obaja uchádzači dostanú rovnaký priestor predstaviť svoju predstavu o smerovaní fondu a verejnosť bude môcť priebeh vypočutia sledovať naživo. Záleží nám na tom, aby bol celý proces otvorený a zrozumiteľný,“ uviedol predseda Rady FPU Milan Sedláček.