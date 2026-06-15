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O funkciu sudcu Súdneho dvora EÚ sa uchádzajú dvaja kandidáti
Funkčné obdobie sudcu Súdneho dvora EÚ je šesťročné s možnosťou znovuvymenovania do tejto funkcie. Súčasný sudca Gavalec tento post zastáva od 7. októbra 2021.
Autor TASR
Bratislava 15. júna (TASR) - O funkciu sudcu Súdneho dvora Európskej únie (EÚ) sa uchádzajú dvaja kandidáti. Ide o Andreu Moravčíkovú, ktorú navrhli za kandidátku členovia Súdnej rady SR Ľuboš Kunay a Vladimír Monok. Druhým kandidátom je súčasný sudca súdneho dvora Miroslav Gavalec, ktorého navrhli členovia súdnej rady Marián Fečík a Peter Bebej, ako aj Slovenská advokátska komora. Kancelária Súdnej rady SR o tom informuje na svojom webe.
Predsedníčka Súdnej rady Slovenskej republiky Marcela Kosová vyhlásila 11. mája voľbu na kandidáta na sudcu Súdneho dvora Európskej únie. Oprávnení navrhovatelia mohli predkladať návrhy do 11. júna. O kandidátoch bude Súdna rada SR rozhodovať 11. augusta po ich verejnom vypočutí.
Funkčné obdobie sudcu Súdneho dvora EÚ je šesťročné s možnosťou znovuvymenovania do tejto funkcie. Súčasný sudca Gavalec tento post zastáva od 7. októbra 2021.
Predsedníčka Súdnej rady Slovenskej republiky Marcela Kosová vyhlásila 11. mája voľbu na kandidáta na sudcu Súdneho dvora Európskej únie. Oprávnení navrhovatelia mohli predkladať návrhy do 11. júna. O kandidátoch bude Súdna rada SR rozhodovať 11. augusta po ich verejnom vypočutí.
Funkčné obdobie sudcu Súdneho dvora EÚ je šesťročné s možnosťou znovuvymenovania do tejto funkcie. Súčasný sudca Gavalec tento post zastáva od 7. októbra 2021.