O hlasovací preukaz možno listom a e-mailom požiadať do 4. marca

Bratislava 18. februára (TASR) - O hlasovací preukaz pre prvé kolo prezidentských volieb možno listom alebo e-mailom požiadať do 4. marca. Listinná žiadosť musí byť v tomto termíne aj doručená. Preukaz je určený voličom, ktorí v čase volieb nebudú v mieste trvalého pobytu. Súčasne možno požiadať o vydanie preukazu aj na druhé kolo volieb. Informuje o tom Ministerstvo vnútra (MV) SR na svojom webe.



"Požiadať o hlasovací preukaz je potrebné obec trvalého pobytu, ktorá voliča vyčiarkne zo zoznamu voličov," vysvetlil rezort. Obce mali už skôr zverejniť na svojom webe e-mailovú adresu na podávanie žiadostí. O hlasovací preukaz pre prípadné druhé kolo volieb sa dá e-mailom alebo listom požiadať aj samostatne do 14. marca. Osobne možno vyzdvihnúť preukaz v posledný pracovný deň pred dňom konania volieb.



Listinná alebo e-mailová žiadosť musí obsahovať údaje o voličovi ako meno a priezvisko, rodné číslo, štátnu príslušnosť, adresu trvalého pobytu a adresu, na ktorú obec doručí hlasovací preukaz. Obec zašle hlasovací preukaz voličovi najneskôr tri pracovné dni od doručenia žiadosti doporučenou zásielkou "do vlastných rúk".



Na základe hlasovacieho preukazu bude môcť volič s trvalým pobytom na Slovensku hlasovať v ľubovoľnej z 5938 volebných miestností. Platí iba pre ten deň konania volieb, ktorého dátum je na ňom uvedený a len spolu s občianskym preukazom. "Hlasovací preukaz sa vydáva iba raz, volič by s ním preto mal nakladať opatrne. Pri strate alebo odcudzení obec voličovi nový hlasovací preukaz nevydá," upozornil rezort.



Prvé kolo volieb prezidenta bude v sobotu 23. marca. Prípadné druhé kolo bude 6. apríla. Funkčné obdobie prezidentky Zuzany Čaputovej sa končí 15. júna 2024.