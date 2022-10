O hlasovanie špeciálnym spôsobom požiadalo 1867 voličov

Bratislava 29. októbra (TASR) - O hlasovanie špeciálnym spôsobom v sobotných spojených voľbách požiadalo 1867 voličov. Najviac žiadateľov zaznamenali v obci Michalovce, kde o hlasovanie do špeciálnej volebnej schránky požiadalo 180 ľudí. Informovala o tom šéfka odboru volieb, referenda a politických strán Ministerstva vnútra SR Eva Chmelová.



"V piatok (28. 10.) do 12.00 h požiadalo o hlasovanie špeciálnym spôsobom 1867 voličov v rámci celej SR. Pokiaľ ide o určené obce, počty žiadateľov sa pohybujú do maximálne 25. Výnimočnou poverenou obcou sú Michalovce, kde o špeciálne hlasovanie do špeciálnej schránky požiadalo 180 voličov," uviedla Chmelová.



Dôvodom vyššieho záujmu o špeciálne hlasovanie v jednej obci je podľa zastupujúceho predsedu štátnej volebnej komisie Mariána Gibu pozitívny prípad ochorenia COVID-19 v domove dôchodcov. "Pretože sa tam vyskytol nejaký prípad ochorenia COVID-19, tak si viacerí uplatnili toto právo a požiadali o hlasovanie v tomto režime," vysvetlil. "V tejto súvislosti neevidujeme podnet, ktorý by naznačoval nejaké podozrenia," ubezpečil s tým, že okresnú komisiu v Michalovciach požiadali o zvýšený dohľad v tomto zariadení.



Chmelová považuje za správne, že voliči môžu hlasovať aj takýmto spôsobom. Poukázala na prípady z minulosti, kedy boli výsledky pri dvoch kandidátoch rovnaké. "Aj 25 hlasov môže výsledky zmeniť, takže myslím že sme urobili správne," skonštatovala. Dodala, že očakávala vyšší záujem. "Nie je mi podozrivé, že v Michalovciach je tak veľa žiadateľov, je mi čudné, že po celom území SR je tak málo," doplnila.



Hlasovanie do špeciálnej schránky by podľa Chmelovej mohlo fungovať aj pri referende, ak by sa schválilo. Dodala, že by to bolo jednoduchšie a menej nákladné ako pri komunálnych voľbách. "V referende možno hlasovať aj s hlasovacím preukazom a hlasovací lístok je platný na celom území Slovenska," podotkla.



O špeciálne hlasovanie mohli do piatka požiadať voliči, ktorí sú v izolácii alebo karanténe z dôvodu ochorenia COVID-19, špeciálne tiež môžu voliť ľudia v spoločnej domácnosti s osobou, ktorá je v karanténe alebo izolácii. Špeciálnu volebnú schránku žiadateľom nosia členovia špeciálnej volebnej komisie.