O klimatickej petícii by mal výbor NRSR rokovať na budúci týždeň

Bratislava 19. novembra (TASR) - Výbor Národnej rady (NR) SR pre pôdohospodárstvo a životné prostredie by mal o petícii Za klímu, za budúcnosť rokovať na zasadnutí 24. novembra. Pre TASR to potvrdila členka výboru Miriam Šuteková (Za ľudí). Klimatickú petíciu podpísalo viac 120.000 ľudí. Z rokovacieho poriadku parlamentu vyplýva, že petíciu, ktorú podpísalo aspoň 100.000 občanov, prerokuje parlament v pléne.



Šuteková tiež iniciovala prijatie predstaviteľov iniciatívy Klíma ťa potrebuje na výbore NR SR. "Dúfam, že sa nám podarí zorganizovať aj podujatie, na ktorom budú predstavitelia organizácie diskutovať s poslancami NR SR o zelenom, čistom a zdravom Slovensku," uviedol pre TASR člen výboru Tomáš Šudík (OĽANO)



Iniciatíva Klíma ťa potrebuje spustila petíciu Za klímu, za budúcnosť koncom septembra. Žiada v nej poslancov NR SR, aby vyhlásili klimatickú núdzu s cieľom dosiahnuť uhlíkovú neutralitu Slovenska už v roku 2040. Zároveň chce, aby vláda do konca roka 2021 pripravila záväzný plán a stratégiu, ako neutralitu dosiahnuť. Posledným bodom petície je žiadosť, aby vláda podporila najvyššie sprísnenie klimatických cieľov Európskej únie.