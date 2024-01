O kompetenčnom zákone vrátenom prezidentkou sa bude rokovať v piatok

Bratislava 10. januára (TASR) - O novele tzv. kompetenčného zákona, ktorý vrátila parlamentu prezidentka Zuzana Čaputová, budú poslanci Národnej rady (NR) SR rokovať v piatok (12. 1.) od 9.00 h. Zaradenie tohto bodu do programu aktuálnej schôdze si odsúhlasilo plénum. Zároveň poslanci rozhodli aj o tom, že rozprava k tomuto bodu bude trvať 12 hodín. Navrhol to poslanec Rudolf Huliak (SNS), ktorý argumentoval, že k návrhu na skrátené legislatívne konanie, ako aj k samotnému zákonu sa už predtým rokovalo sedem dní.



Prezidentka mala výhrady k viacerým jeho ustanoveniam aj k legislatívnemu procesu. V rámci kompetenčného zákona malo od 1. januára vzniknúť aj nové Ministerstvo cestovného ruchu a športu SR.



Poslanci takisto rozhodli, že najbližšie sa bude o všetkých prerokovaných bodoch hlasovať až v utorok (16. 1.) o 11.00 h. Vtedy by mala byť aj tajná voľba predsedu štátnej volebnej komisie.