Ondrej Lunter: Zastavenie dopravy v kraji je nezákonné

Banská Bystrica 25. januára (TASR) – Stav, v ktorom sa Banskobystrický samosprávny kraj v spore o prevádzkovanie prímestských spojov so SAD Zvolen ocitol, je nezákonný. Neexistuje žiadny ekonomický ani právny dôvod na to, prečo k nemu malo dôjsť. Na brífingu v Banskej Bystrici to v sobotu uviedol podpredseda BBSK Ondrej Lunter.



"V tejto chvíli nie sú právoplatné rozsudky a všetky ekonomické požiadavky, ktoré dopravca na piatkovom stretnutí uviedol, sme deklarovali, že uhradíme, a dali sme aj pokyn na ich uhradenie," konštatoval.



Ako ďalej povedal, prímestské spoje v kraji od rána nejazdia. "V tejto chvíli sa snažíme doručiť spoločnosti SAD Zvolen a štatutárovi doručenie o nariadení kraja prikázať mu, aby jazdil a rešpektoval tak zákon," priblížil. "Zároveň sme sa obrátili na súd s podaním neodkladného opatrenia, kde žiadame, aby súd prikázal dopravcovi do momentu, kým sa nedohodneme, alebo do momentu, kým súd nerozhodne inak, aby neohrozoval verejnosť a aby naďalej pokračoval v jazdení," doplnil.



BBSK zriadil aj krízovú telefonickú linku, kde sú od rána k dispozícii ľudia, ktorí verejnosti odpovedajú na otázky týkajúce sa dopravy v kraji. "Sme zároveň v kontakte s jednotlivými samosprávami a regionálnymi združeniami miest a obcí a koordinujeme postup," poznamenal. "Samosprávam, ktoré si samy zabezpečia náhradnú dopravu, kraj náklady uhradí," dodal Lunter.



Vyzval dopravcu, aby opäť zasadol za rokovací stôl, aby sa vzniknutá situácia vyriešila. Vyzval tiež zástupcov štátneho MH Manažmentu, ktorý v SAD Zvolen vlastní 40-percentný podiel, aby sa okamžite začali zaujímať o tento problém.