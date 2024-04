O možnosti spájania štátnych podnikov VV a SVP sa hovorí dlhé roky

Bratislava 27. apríla (TASR) - O možnosti spájania štátnych podnikov Vodohospodárskej výstavby (VV) a Slovenského vodohospodárskeho podniku (SVP) sa hovorí dlhé roky na domácej pôde a aj v rámci širšej odbornej verejnosti. Pre TASR to uviedol hovorca SVP Marián Bocák v spoločnom stanovisku podnikov.



Vláda prednedávnom prijala uznesenie, v ktorom zaviazala vedenie oboch podnikov zabezpečiť podklady pre zámer ich zlúčenia. "V najbližších dňoch začnú zasadať komisie, ktoré tvoria zamestnanci oboch podnikov, ale aj odborníci z externého prostredia v snahe posúdiť čo najlepšie riešenie, ako aj prácu samotných zamestnancov podnikov," povedal Bocák.



Vedenie envirorezortu prijme na základe záverov definitívne rozhodnutie o budúcnosti podnikov začiatkom leta. "Až na základe tohto rozhodnutia by prišlo k samotným procesom potrebných pre zlúčenie podnikov, čo si bude vyžadovať administratívne a právne náročný proces," podotkol hovorca SVP.



Šéf envirorezortu Tomáš Taraba (nominant SNS) predpokladá, že zlúčenie podnikov by mohlo prebehnúť k 1. januáru 2025. SVP musí podľa neho prejsť ozdravným procesom, prebieha tam personálny audit aj pasportizácia majetku.