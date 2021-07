Návrh na funkciu podpredsedníčky NR SR Žitňanská preberie s kolegami

Bratislava 21. júla (TASR) - O návrhu na funkciu podpredsedníčky Národnej rady (NR) SR sa chce šéfka poslaneckého klubu Za ľudí Jana Žitňanská rozprávať interne s kolegami. Mrzí ju, že sa o tejto predstave ministerky spravodlivosti Márie Kolíkovej (Za ľudí) dozvedela z médií. Dodala, že túto ponuku dostala už niekoľkokrát, naposledy od šéfky strany Veroniky Remišovej.



"Je príjemné vidieť, že na mojom mene majú zhodu obe ministerky, ktoré v poslednej dobe zhodu príliš nemajú. Každopádne o takýchto veciach sa musíme rozprávať interne s kolegami," reagovala pre TASR Žitňanská.



Poslankyňa hovorí, že sa o ponuke Kolíkovej dozvedela z médií. "Áno, včera ma kontaktovalo jej okolie, že by sa chcela popoludní stretnúť, žiaľ, v tom čase som nemohla. Navrhla som stretnutie dnes, ktoré sa však neuskutočnilo. Nepoznám dôvody, prečo dnes mala táto predstava verejne odznieť, ale asi na to nejaké existujú," doplnila.



Post podpredsedu NR SR za stranu Za ľudí zastával Juraj Šeliga. Funkcie sa vzdal po tom, ako začiatkom mája porušil spolu so Žitňanskou zákaz vychádzania. Poslankyňa vtedy odišla z funkcie šéfky sociálneho výboru. Za ľudí navrhlo na post podpredsedu NR SR Tomáša Lehotského, poslanci to v pléne neschválili, následne návrh stiahla i Remišová. S návrhom, aby túto funkciu zastávala Žitňanská, prišla v stredu Kolíková.



Zároveň Kolíková nekomentovala, či by chcela zmenu na poste predsedu poslaneckého klubu Za ľudí. Doplnila, že o tomto zatiaľ v strane nerokovala. Podľa medializovaných informácií by mal Žitňanskú na poste šéfa klubu nahradiť Michal Luciak, ktorý sa má vrátiť do parlamentu po tom, ako ho vláda odvolala z postu štátneho tajomníka rezortu spravodlivosti. Remišová podľa svojich slov verí, že po Luciakovom návrate do NR SR Kolíkovej frakcia nepristúpi k odvolaniu Žitňanskej z postu šéfky klubu.