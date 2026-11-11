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O návrhu na odvolanie M. Šimkovičovej by sa malo rokovať v pondelok
Odvolávanie iniciovalo opozičné hnutie PS. Ide už o jeho štvrtý návrh na vyslovenie nedôvery šéfke rezortu kultúry v tomto volebnom období.
Autor TASR
Bratislava 11. novembra (TASR) - Poslanci Národnej rady (NR) SR by o návrhu na vyslovenie nedôvery ministerke kultúry Martine Šimkovičovej (nominantka SNS) mali rokovať v pondelok (16. 11.). Na tento deň so začiatkom o 10.00 h zvolal predseda parlamentu Richard Raši (Hlas-SD) mimoriadnu schôdzu k odvolávaniu.
Odvolávanie iniciovalo opozičné hnutie PS. Ide už o jeho štvrtý návrh na vyslovenie nedôvery šéfke rezortu kultúry v tomto volebnom období. Ministerke PS vyčíta viaceré kroky. Kritizuje ju za personálne výmeny v kultúrnych inštitúciách. Namieta tiež hospodárenie v rezorte. „Na kultúre sa šetrí, ale na ministerstve sa míňa viac. Rozpočty ministerstva každým rokom mierne rastú, ale kultúra, kultúrne inštitúcie a aktivity dostávajú stále menej,“ argumentovali predkladatelia. Šimkovičovej vyčítali aj to, že sa nezúčastňuje na rokovaní Výboru NR SR pre kultúru a médiá.
Odvolávanie iniciovalo opozičné hnutie PS. Ide už o jeho štvrtý návrh na vyslovenie nedôvery šéfke rezortu kultúry v tomto volebnom období. Ministerke PS vyčíta viaceré kroky. Kritizuje ju za personálne výmeny v kultúrnych inštitúciách. Namieta tiež hospodárenie v rezorte. „Na kultúre sa šetrí, ale na ministerstve sa míňa viac. Rozpočty ministerstva každým rokom mierne rastú, ale kultúra, kultúrne inštitúcie a aktivity dostávajú stále menej,“ argumentovali predkladatelia. Šimkovičovej vyčítali aj to, že sa nezúčastňuje na rokovaní Výboru NR SR pre kultúru a médiá.