O návrhu na skrátené konanie bude plénum rokovať do ukončenia diskusie

Bratislava 24. januára (TASR) - Poslanci Národnej rady (NR) SR budú o návrhu na skrátené legislatívne konanie k novele Trestného zákona rokovať nonstop až do konca diskusie, teda do úplného prerokovania. V rozprave k tomuto bodu je prihlásených stále vyše 20 rečníkov, poslanci môžu na každého reagovať faktickou poznámkou. Diskusia preto môže pokračovať aj v noci. Hlasovať sa bude po ukončení diskusie, najskôr však vo štvrtok (25. 1.) o 11.00 h.



Poslanci ďalší priebeh 6. schôdze schválili v stredu večer na základe procedurálneho návrhu predsedu NR SR Petra Pellegriniho (Hlas-SD). Už vopred avizoval, že rokovanie treba urýchliť a ak chce opozícia predložiť zmeny k novele, treba sa dostať do druhého čítania.



Predsedníčka poslaneckého klubu KDH Martina Holečková kritizuje Pellegriniho za tento postup. "Peter Pellegrini týmto svojím činom opäť len asistuje Robertovi Ficovi a ukazuje, že sa stále nedokázal vymaniť z jeho tieňa," uviedla v stanovisku. Tvrdí, že Pellegrini vyhlásil, že nebude nijakým spôsobom zasahovať do rozpravy k skrátenému legislatívnemu konaniu.



"Je to hanba. Peter Pellegrini práve navrhol celonočné rokovanie parlamentu. Ešte nedávno to odmietal, no Robert Fico mu prikázal, a on opäť poslúchol," reagoval predseda Progresívneho Slovenska Michal Šimečka. Koalícia si podľa neho neváži demokraciu, pretože týmto spôsobom chce zamedziť, aby opozícia "za bieleho dňa a pred očami celej spoločnosti upozorňovala na všetky riziká a chyby ich promafiánskeho balíčka".



O tomto bode rokujú poslanci už tretí týždeň. Opozícia sa rozhodla hlásiť do rozpravy vo veľkom počte, aby oddialila prijatie zmien v Trestnom zákone. Opoziční poslanci s nimi nesúhlasia a žiadajú stiahnutie novely.