O návrhu Smeru zmeniť ústavu sa nemá rokovať v septembri,uviedol výbor

Bratislava 22. júla (TASR) - Návrh novelizácie Ústavy SR z dielne opozičného Smeru-SD, aby ústava umožňovala konanie referenda aj o skrátení volebného obdobia Národnej rady (NR) SR, by nemal prísť na septembrovú schôdzu parlamentu. Návrh je totiž v tej istej veci ako návrh nezaradeného poslanca Tomáša Tarabu, ktorý poslanci odmietli v júni. Keďže neuplynulo šesť mesiacov, podľa rokovacieho poriadku NR SR sa o návrhu nemôže rokovať. Rozhodli o tom členovia Ústavnoprávneho výboru NR SR. Ich rozhodnutie je odporúčaním pre predsedu parlamentu Borisa Kollára (Sme rodina).



Otázka skrátenia volebného obdobia a zániku mandátu poslanca, ako to navrhoval Taraba, sú podľa šéfa výboru Milana Vetráka (OĽANO) dve strany jednej mince. Člen výboru Ondrej Dostál (SaS) si myslí, že v oboch prípadoch ide o to, aby bolo možné umožniť referendum o skrátení volebného obdobia. Ak sa návrh objaví v decembri, keď uplynie lehota, Vetrák nepredpokladá, že by to koaličné strany podporili.



Smer-SD s rozhodnutím nesúhlasí. Podľa podpredsedu výboru Borisa Suska (Smer-SD) rieši ich návrh úplne iný právny vzťah, ako riešil Taraba. "My riešime v prvom rade kompetenciu referenda, v čom môže referendum rozhodovať," dodal s tým, že predmet je úplne iný a nedá sa v žiadnom prípade povedať, že je v tej istej veci.



Smer-SD chce do ústavy doplniť ustanovenie, že referendom možno skrátiť volebné obdobie NR SR. Chceli tiež, aby súčasťou ústavy bolo aj to, že ak je platným výsledkom referenda skrátenie volebného obdobia NR SR, toto obdobie by končilo dňom uverejnenia návrhu prijatého v referende v Zbierke zákonov SR a predseda NR SR by mal povinnosť vyhlásiť parlamentné voľby do siedmich dní od uverejnenia v zbierke zákonov.



Poslanci NR SR koncom júna odmietli Tarabov návrh, aby ústava obsahovala ustanovenie, že mandát poslanca NR SR zaniká uplynutím skráteného volebného obdobia na základe platného referenda o skrátení volebného obdobia NR SR.



Pokiaľ ide o to, aby ľudia mohli rozhodovať v referende, treba ho podľa Vetráka urobiť funkčnejším a záväzným. "Nechajme ľudí rozhodnúť, či chcú takú novelu ústavy, ktorá by znamenala, že môžu v referende skrátiť volebné obdobie," povedal Vetrák novinárom s tým, že následne by sa dalo občanov spýtať, či chcú skracovať toto volebné obdobie.



Ústavný súd SR nedávno rozhodol, že referendová otázka o skrátení volebného obdobia NR SR je protiústavná. Petíciu za referendum o predčasných voľbách iniciovala opozícia s odborármi, podporilo ju viac ako 585.000 ľudí.