O novele týkajúcej sa skládok budú rokovať v zrýchlenom režime
Novela hovorí o tom, že organizácia poverená MŽP by mohla zabezpečiť uzatvorenie, rekultiváciu a následné monitorovanie skládok odpadov.
Autor TASR
Bratislava 11. septembra (TASR) - Poslanci Národnej rady (NR) SR budú o novele zákona o odpadoch z dielne Ministerstva životného prostredia (MŽP) SR rokovať v skrátenom legislatívnom konaní. Rozhodli o tom vo štvrtkovom hlasovaní.
Novela hovorí o tom, že organizácia poverená MŽP by mohla zabezpečiť uzatvorenie, rekultiváciu a následné monitorovanie skládok odpadov. Náklady na tieto procesy by sa mali hradiť z účelovej finančnej rezervy, ktorú vytváral prevádzkovateľ skládky odpadov počas jej prevádzky.
