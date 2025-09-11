Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
O novele týkajúcej sa skládok budú rokovať v zrýchlenom režime

Ilustračná snímka. Foto: TASR - Roman Hanc

Novela hovorí o tom, že organizácia poverená MŽP by mohla zabezpečiť uzatvorenie, rekultiváciu a následné monitorovanie skládok odpadov.

Autor TASR
Bratislava 11. septembra (TASR) - Poslanci Národnej rady (NR) SR budú o novele zákona o odpadoch z dielne Ministerstva životného prostredia (MŽP) SR rokovať v skrátenom legislatívnom konaní. Rozhodli o tom vo štvrtkovom hlasovaní.

Novela hovorí o tom, že organizácia poverená MŽP by mohla zabezpečiť uzatvorenie, rekultiváciu a následné monitorovanie skládok odpadov. Náklady na tieto procesy by sa mali hradiť z účelovej finančnej rezervy, ktorú vytváral prevádzkovateľ skládky odpadov počas jej prevádzky.
