O novele upravujúcej zohľadnenie očkovania sa bude rokovať zrýchlene

Bratislava 23. júla (TASR) – Poslanci Národnej rady (NR) SR budú o novele, ktorá hovorí o zohľadňovaní očkovania pri opatreniach, rokovať v skrátenom legislatívnom konaní. Odobrili to v piatkovom hlasovaní. Novela zákona o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia hovorí o tom, že Úrad verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR by mohol pri tvorbe protipandemických opatrení prihliadať na digitálny COVID preukaz. Ten informuje, či osoba bola zaočkovaná proti ochoreniu COVID-19, negatívne testovaná alebo ochorenie prekonala.



"Zohľadnenie očkovania pri povolení využívania istých služieb týmto obyvateľom (oproti neočkovaným) aj počas pandémie musí byť upravené primárne zákonom (aspoň vo všeobecnej rovine). Bez zákonného splnomocnenia (na takéto zohľadnenie) pri súčasnej zákonnej úprave ÚVZ SR nesmie vydať takúto vyhlášku zohľadňujúcu očkovanie ako 'priepustku' k službám," píše sa v dôvodovej správe návrhu.



Novou legislatívou sa má ÚVZ alebo regionálnemu úradu verejného zdravotníctva umožniť pri ohrození verejného zdravia nariadiť dočasné podmieňovanie vstupu do prevádzok, v ktorých dochádza k zhromažďovaniu osôb, a vstupu na hromadné podujatia preukázaním sa potvrdením o očkovaní proti ochoreniu COVID-19 alebo potvrdením o prekonaní ochorenia, alebo potvrdením o negatívnom výsledku testu.