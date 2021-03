O novele vysokoškolského zákona chce prezidentka viesť otvorený dialóg

Bratislava 4. marca (TASR) – Slovenskú ekonomiku a spoločnosť čakajú veľké zmeny, v ktorých kvalitné vysoké školy buď zohrajú nezastupiteľnú úlohu, alebo môžu viditeľne chýbať. Vyhlásila to prezidentka SR Zuzana Čaputová po stretnutí s rektormi slovenských vysokých škôl, s ktorými hovorila o chystanej novele vysokoškolského zákona.



"Je v našom spoločnom záujme, aby kvalita vzdelania rástla a preto budem s akademickou obcou aj s navrhovateľom zákona, ministrom školstva Branislavom Gröhlingom naďalej viesť otvorený dialóg," uistila hlava štátu.



V Prezidentskom paláci vo štvrtok prijala rektora Univerzity Komenského v Bratislave Mareka Števčeka, rektora Univerzity Pavla Jozefa Šáfárika Pavla Sováka a rektorku Vysokej školy výtvarných umení Bohunku Koklesovú. "Vypočula som si ich výhrady k zákonu a najmä to, že sa necítili byť prizvaní do prípravy zákona už vtedy, keď sa formovali jeho kontúry. Citlivou je pre nich otázka akademických slobôd,“ priblížila prezidentka.



Návrh novely zákona o vysokých školách vyvolal nespokojnosť akademickej obce, viacero jej reprezentantov otvorene deklarovalo protest proti navrhovaným úpravám, ktorým vyčítajú najmä snahu o politický zásah do autonómneho fungovania vysokých škôl.



Návrh sa však má upraviť. Po utorkovom (2. 3.) stretnutí vysokoškolských reprezentácií – Slovenskej rektorskej konferencie, Rady vysokých škôl a Študentskej rady vysokých škôl - s vedením rezortu školstva to potvrdil štátny tajomník Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR Ľudovít Paulis. Zároveň uviedol, že snahou rezortu školstva nikdy nebolo a ani nebude politizovať vysoké školstvo.