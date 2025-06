O novele zákona o Matici slovenskej od SNS sa nebude ďalej rokovať

Bratislava 5. júna (TASR) - Poslanci Národnej rady (NR) SR nebudú pokračovať v rokovaní o novele zákona o Matici slovenskej z dielne koaličnej SNS. Vo štvrtkovom hlasovaní si totiž odsúhlasili návrh koaličnej poslankyne Ľubice Laššákovej (Hlas-SD) na nepokračovanie rokovania o návrhu.



Novelu do parlamentu predložili poslanci za SNS. Navrhli v nej okrem iného zmeny pri voľbe predsedu Matice slovenskej. Chceli ňou presadiť, aby sa predseda volil na štyri roky a aby tá istá osoba mohla zastávať tento post len dve funkčné obdobia po sebe. Zmenu odôvodňovali cieľom zabezpečiť pravidelnú obmenu vo vedení inštitúcie aj jasné pravidlá fungovania jej orgánov.



Poslanci z Hlasu-SD už skôr avizovali, že sa s návrhom koaličného partnera nestotožňujú. Hovorili o tom, že Matica slovenská je suverénna a politici by do jej fungovania nemali zasahovať.