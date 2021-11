O nových pandemických opatreniach bude plénum rokovať od štvrtka rána

Bratislava 10. novembra (TASR) - O vládnom návrhu týkajúcom sa pandemických opatrení budú poslanci Národnej rady (NR) SR rokovať od štvrtka (11. 11.) od 9.00 h. Vláda doručila parlamentu novelizáciu zákonov v súvislosti s treťou vlnou pandémie ochorenia COVID-19. Parlament by sa mal návrhom zaoberať v skrátenom legislatívnom konaní.



Návrh novej legislatívy hovorí napríklad o možnosti, že by sa zamestnanec musel pri vstupe do práce preukázať potvrdením o očkovaní proti ochoreniu COVID-19, potvrdením o prekonaní ochorenia alebo negatívnym výsledkom testu.



Po odsúhlasení zrýchleného režimu by mali poslanci pristúpiť k prvému čítaniu. Následne by mali zasadnúť výbory. V druhom čítaní by mali návrh prerokovať v piatok (12. 11.).



Poslancov čaká vo štvrtok podvečer aj hlasovanie o zákone o pomoci tehotným ženám, ktorý predložila Anna Záborská (OĽANO). Hlasovať majú tiež o tom, či návrh reformy nemocníc posunú do druhého čítania. Poslanci vyčerpali už takmer všetky body 48. schôdze, ktorá trvá už štvrtý týždeň.