O občiansky preukaz pre dieťa do 15 rokov požiadalo vyše 2882 občanov

Bratislava 21. januára (TASR) - O občiansky preukaz pre dieťa do 15 rokov požiadalo k 20. januáru už vyše 2882 občanov. Od štandardného preukazu sa odlišuje platnosťou. Využívať ho možno predovšetkým na cestovanie v krajinách Európskej únie. Pre TASR to uviedla hovorkyňa Prezídia Policajného zboru SR Denisa Bárdyová.



Občiansky preukaz pre deti do 15 rokov sa podľa hovorkyne okrem spomínanej platnosti neodlišuje od štandardného občianskeho a neobsahuje žiadne údaje navyše. Pri deťoch, ktoré ešte nezačali školskú dochádzku, nemusí obsahovať podpis, keďže sa ešte podpísať nedokážu.



Platnosť "detského" občianskeho preukazu nie je desať rokov, ale odvíja sa podobne ako pri cestovných pasoch. "Pre deti mladšie ako šesť rokov sa vydáva s platnosťou na dva roky a pre deti vo veku od šesť do pätnásť rokov sa vydáva s platnosťou na päť rokov," priblížila hovorkyňa.



Ak má občan ešte platný „detský“ občiansky preukaz, nie je povinný po dovŕšení 15 rokov podať žiadosť o vydanie ďalšieho. Ako uviedla Bárdyová, o vydanie nového preukazu stačí požiadať až po skončení platnosti "detského" preukazu. Pôvodný sa odovzdáva.



Občiansky preukaz môžu deti využívať predovšetkým ako cestovný doklad. Platí v krajinách Európskej únie, ale aj v niektorých ďalších štátoch, napríklad Švajčiarsku, Srbsku a Čiernej Hore.



Pri podaní žiadosti o občiansky preukaz pre dieťa je nevyhnutná prítomnosť jeho zákonného zástupcu, ktorý predkladá svoj doklad totožnosti. Dieťa preukážu rodičia rodným listom, prípadne cestovným pasom. Správny poplatok za vydanie detského občianskeho preukazu je 4,50 eura.



Požiadať o vydanie občianskeho preukazu aj pre dieťa mladšie ako 15 rokov umožňuje nový zákon o občianskych preukazoch účinný od 1. decembra 2019.