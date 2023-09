O obnove konania, ktorú chcú odsúdení v kauze Cervanová, nerozhodli

Bratislava 25. septembra (TASR) - O povolení obnovy konania, ktoré žiadajú odsúdení v kauze vraždy Ľudmily Cervanovej, súd zatiaľ nerozhodol. Pondelkové verejné zasadnutie súd zrušil, ďalší termín určí dodatočne. Vyplýva to z informácii, ktoré TASR poskytol hovorca krajského súdu v Bratislave Pavol Adamčiak.



"Dnešný termín verejného zasadnutia bol zrušený z dôvodu vážnych rodinných dôvodov na strane predsedníčky senátu. Verejné zasadnutie bolo odročené na neurčito, termín ďalšieho verejného zasadnutia bude určený dodatočne," povedal Adamčiak.



Cervanovú zavraždili v lete 1976. Odsúdení ju mali pred internátom v bratislavskej Mlynskej doline násilne vtiahnuť do auta a odviezť do jedného z domov, kde ju znásilnili. Následne sa rozhodli Cervanovú usmrtiť, lebo im hrozila, že ich skutok oznámi. Zviazanú ju v kufri auta previezli do Kráľovej pri Senci k termálnemu jazierku, kde sa 14. júla 1976 našlo jej telo.



Odsúdení boli Milan Andrášik, Miloš Kocúr, Stanislav Dúbravický, František Čerman, Pavol Beďač, Juraj Lachman a Roman Brázda. V septembri 1982 dostali nepodmienečné tresty odňatia slobody v trvaní od štyroch do 24 rokov. V roku 1990 však bol na základe sťažnosti federálneho generálneho prokurátora rozsudok najvyšším súdom zrušený.