O obnove konania v prípade študentky Sone majú rozhodnúť budúci týždeň

Bratislava 25. novembra (TASR) - Proces, týkajúci sa návrhu na povolenie obnovy konania v prípade únosu a intoxikácie študentky Sone, odročil Mestský súd Bratislava I na budúci pondelok (2. 12.). Dôvodom odročenia je práceneschopnosť prísediacej sudkyne senátu. Vyplýva to z informácií, ktoré TASR poskytol hovorca bratislavského krajského súdu Pavol Adamčiak.



Návrh na povolenie obnovy konania podala prokurátorka bratislavskej krajskej prokuratúry na základe zistení ošetrujúcich lekárov obvineného Iva P., ktorí u neho vylúčili duševnú chorobu, pre ktorú bolo voči nemu na jar trestné stíhanie zastavené.



Polícia prijala oznámenie o nezvestnosti študentky minulý rok v septembri. Našli ju v bezvedomí a intoxikovanú pri nemocnici v bratislavskej Petržalke.



Vyšetrovateľ bratislavskej krajskej kriminálky obvinil Iva P. z Bratislavy zo zločinu znásilnenia a z prečinu obmedzovania osobnej slobody. Súd vzal obvineného do väzby.



Koncom apríla zastavila prokurátorka bratislavskej krajskej prokuratúry voči Ivovi P. trestné stíhanie pre jeho duševnú chorobu. Súd vtedy vydal predbežný príkaz na jeho umiestnenie do zdravotníckeho zariadenia.



Generálny prokurátor SR Maroš Žilinka v júli informoval o návrhu prokurátora na obnovu konania z dôvodu nových skutočností týkajúcich sa posudzovania otázky nepríčetnosti obvineného.