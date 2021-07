O očkovanie v ambulanciách dosiaľ prejavilo záujem 523 lekárov

Bratislava 26. júla (TASR) - O očkovanie v ambulanciách prejavilo záujem 523 lekárov, z toho aktuálne očkuje približne 70 lekárov. Pre TASR to povedala hovorkyňa Ministerstva zdravotníctva (MZ) SR Zuzana Eliášová s tým, že zmluvy sa postupne spracúvajú a v teréne pribúdajú aj ďalší lekári.



Najväčší záujem o očkovanie v ambulanciách hlásia podľa rezortu zdravotníctva z Prešovského kraja, kde je aktuálne zapojených 100 ambulancií. Po ňom nasleduje Žilinský kraj, v ktorom sa zapojilo 88 ambulantných lekárov. Naopak, najnižší záujem o očkovanie v ambulancii je v Trenčianskom kraji, kde je ich prihlásených 40.



Zhodne, po 75 ambulancií je prihlásených v Trnavskom a Košickom kraji a 67 je zapojených v Banskobystrickom kraji. V Nitrianskom kraji je zapojených do očkovania 61 ambulancií a v Bratislavskom 60 ambulancií.



Eliášová dodala, že doposiaľ sa v ambulanciách zaočkovalo proti ochoreniu COVID-19 takmer 450 ľudí. MZ SR očakáva, že celkový počet však bude vyšší, nakoľko lekár musí očkovanie zadať do systému do siedmi/Ych dní.