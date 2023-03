O odmene za účasť vo voľbách sa má v utorok diskutovať do prerokovania

Bratislava 28. marca (TASR) - O návrhu na odmenu 500 eur za účasť v septembrových parlamentných voľbách sa bude v utorok rokovať až do skončenia diskusie, čiže v prípade potreby aj po 19.00 h. Poslanci sa na tom dohodli na návrh predsedu NR SR Borisa Kollára (Sme rodina). V pléne k návrhu vystúpil zatiaľ len líder OĽANO Igor Matovič ako navrhovateľ. S vystúpením začal dopoludnia, po obedňajšej prestávke rečnil tri hodiny. Do rozpravy sú písomne prihlásení ešte traja rečníci. Následne sa môžu do diskusie hlásiť poslanci aj ústne.



Matovič v rozprave viackrát zopakoval, že na Slovensku existuje hrozba, že demokracia zanikne. Upozorňoval na hrozbu vlády mafie a extrémistov, ktorí môžu získať po voľbách ústavnú väčšinu. Preto treba dosiahnuť čo najvyššiu účasť vo voľbách. Vyhlásil, že je ochotný stiahnuť návrh a mohol by ho podať aj Smer-SD či ľudia z ĽSNS a on by ho podporil. Tvrdí, že treba zabojovať aj o nevoličov. Myslí si, že v septembri hrozia voľby, ku ktorým príde historicky najmenej voličov



Líder OĽANO v diskusii spomínal kauzy z čias vlád Smeru-SD, hovoril o väzbách na oligarchov. Kritizoval aj médiá za to, že sú zaujaté. Opakovane tiež spomínal KDH za to, že odmietlo spoluprácu s Kresťanskou úniou. Kritizoval aj Progresívne Slovensko či niektorých členov novej strany Demokrati za postoj k možnej spolupráci s mimoparlamentným Hlasom-SD.