O odvolaní Huliaka z čela výboru sa bude hlasovať až na ďalšej schôdzi

Bratislava 6. novembra (TASR) - Poslanci Národnej rady (NR) SR budú o opozičnom návrhu na odvolanie Rudolfa Huliaka (nezaradený) z funkcie predsedu Výboru NR SR pre pôdohospodárstvo a životné prostredie hlasovať až na ďalšej riadnej schôdzi, ktorá sa začína 26. novembra. Parlament schválil presun hlasovania na návrh troch poslaneckých klubov Smer-SD, Hlas-SD a SNS.Poslanci už o návrhu na odvolanie hlasovali v stredu dopoludnia, no neboli uznášaniaschopní, pretože hlasovacie lístky si prebralo len 65 poslancov.Návrh na odvolanie Huliaka z funkcie šéfa výboru podali poslanci z PS. Upozornili na opakované vulgárne výroky poslanca, ktorými vyjadril ponižovanie a dehumanizáciu poslankyne Lucie Plavákovej (PS). Znepokojivý je podľa PS aj spôsob Huliakovho vedenia rokovania výboru. Pripomína jeho nevhodné obťažujúce správanie počas výboru.Šéf SNS Andrej Danko avizoval, že pokiaľ by došlo k Huliakovmu odvolaniu z čela výboru, SNS ho do funkcie navrhne opäť. Huliak nedávno odišiel z klubu SNS a je nezaradeným poslancom.