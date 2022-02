O odvolaní Ladislava B. by mal krajský súd rozhodovať v stredu

Bratislava 13. februára (TASR) – Bratislavský krajský súd by mal v stredu (16. 2.) rozhodovať o odvolaní podnikateľa Ladislava B. v kauze daňovej vratky súvisiacej s kúpou bytov v bratislavskom bytovom komplexe Five Star Residence. Prvostupňový súd ho pôvodne uznal za vinného zo zločinu skrátenia dane a poistného.



Okresný súd Bratislava V mu uložil zákaz činnosti. Po obdobie siedmich rokov nemôže pôsobiť v štatutárnom, dozornom orgáne či ako prokurista v obchodnej spoločnosti. Súd však upustil od súhrnného trestu aj od trestu prepadnutia majetku.



Obvinenia sa týkajú kúpy bytov v bratislavskom bytovom komplexe Five Star Residence. Tie kúpil približne za 12 miliónov eur, pričom skutočná suma bola údajne nižšia. Podnikateľ si mal neoprávnene v roku 2012 uplatniť nárok na DPH.



Ladislav B. je právoplatne odsúdený v inej daňovej trestnej veci. V kauze neodvedenia dane a poistného ho odsúdil v marci 2019 trojčlenný senát odvolacieho Krajského súdu v Bratislave na nepodmienečný päťročný trest odňatia slobody. Zároveň mu prepadol majetok v prospech štátu. Na jeseň 2021 ho podmienečne prepustili z väzenia na slobodu.



Okrem toho navrhuje vyšetrovateľ Národnej kriminálnej agentúry (NAKA) aj podanie obžaloby v súvislosti s bytovým komplexom Bonaparte.