Návrh na odvolanie R. Kaliňáka by sa mal zaradiť na májovú schôdzu

Bratislava 2. apríla (TASR) - Poslanci Národnej rady (NR) SR neboli v stredu ani na druhý pokus uznášaniaschopní pri otváraní schôdze k odvolávaniu ministra obrany Roberta Kaliňáka (Smer-SD). V sále sa prezentovalo len 63 zákonodarcov, teda menej ako potrebná nadpolovičná väčšina. Mimoriadne rokovanie tak ani nezačali. Návrh na vyslovenie nedôvery Kaliňákovi by sa mal zaradiť do programu ďalšej riadnej schôdze, ktorá sa má začať 27. mája.



Odvolávanie šéfa rezortu obrany iniciovali opoziční poslanci z klubu Slovensko, Za ľudí, KÚ. Kaliňákov odchod žiadajú pre neuvedenie vlastníctva vily v Chorvátsku v majetkovom priznaní. Upozornili pritom na porušenie zákona. Volali po vyvodení politickej zodpovednosti. „Kaliňák do svojho majetkového priznania vedome neuviedol luxusnú vilu v hodnote asi dva milióny eur na exkluzívnom pozemku na chorvátskom pobreží, ktorú oficiálne vlastní jeho manželka. Ústavný zákon však takéto zatajovanie nepripúšťa,“ skonštatovali predkladatelia. Tvrdia, že pre krajinu a bezpečnosť je ohrozením „mať na čele ministerstva obrany človeka, ktorý porušuje zákon a koná takto necharakterne“.



Kaliňák už skôr vysvetlil, že nehnuteľnosť jeho manželky v majetkovom priznaní neuviedol, pretože chcel chrániť súkromie rodiny. Poukázal pri tom na to, že jeho príjmy plne pokrývajú hodnotu nehnuteľnosti a jeho rodina si ju mohla dovoliť vzhľadom na jeho dlhoročnú podnikateľskú činnosť. V tejto súvislosti tiež hovoril o zásahu do súkromia jeho rodiny zo strany opozície.