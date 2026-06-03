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Schôdzu k odvolaniu Kaliňáka neotvorili, pokúsia sa opäť vo štvrtok

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Na snímke vicepremiér a minister obrany SR Robert Kaliňák (Smer-SD). Foto: TASR - Jaroslav Novák

Za návrhom na vyslovenie nedôvery šéfovi rezortu obrany stojí opozičné KDH.

Autor TASR
,aktualizované 
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Bratislava 3. júna (TASR) - Poslanci Národnej rady (NR) SR v stredu nerokovali o návrhu na odvolanie šéfa rezortu obrany Roberta Kaliňáka (Smer-SD). Pri otváraní schôdze neboli uznášaniaschopní ani na druhý pokus. Prítomných v sále ich bolo len 58. Plénum sa o návrhu pokúsi rokovať opäť vo štvrtok (4. 6.), mimoriadna schôdza sa má začať o 8.00 h.

Za návrhom na vyslovenie nedôvery Kaliňákovi stojí opozičné KDH. Vyčítalo mu situáciu okolo výstavby nemocnice v Prešove, ktorú v apríli pozastavili. Hovorilo o zlyhaní politického riadenia a kontroly strategickej investície štátu. Vyjadrilo obavy z predraženia a predĺženia projektu. „Vládna komunikácia sa zmenila z potvrdzovania plnenia harmonogramu na búranie nosných konštrukcií, odchod pôvodného zhotoviteľa a podpisovanie nových zmlúv v hodnote výrazne prevyšujúcej pôvodnú zmluvnú cenu,“ podotkli kresťanskí demokrati.

Kaliňák ich kritiku odmietol. Označil ju za účelovú. Vyjadrenia o predražení označil za nezmysel. Myslí si, že opozícia, špeciálne KDH, kritizuje niečo, čo sama nikdy nedokázala počas svojej účasti na výkonnej moci. Návrh na jeho odvolanie považuje za jeden z najtrápnejších. Deklaroval, že pri prešovskej nemocnici sa prišlo na chyby, odstránili sa a zabezpečilo sa pokračovanie výstavby. „Neviem, čo ešte viac sme mohli urobiť,“ argumentoval.

Minister obrany v apríli informoval o pozastavení výstavby vojenskej nemocnice v Prešove. Dôvodom bola kontrola kvality vyhotovenia prác na nosných prvkoch stavby. Kaliňák na základe výsledkov kontroly odstúpil od zmluvy s pôvodným zhotoviteľom. Stavbu potom prebralo konzorcium Tím Slovensko. V súčasnosti prebieha pasportizácia stavby, výstavba by mohla pokračovať budúci týždeň.
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