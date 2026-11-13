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O odvolávaní ministerky M. Šimkovičovej sa v pondelok rokovať nebude

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Na snímke ministerka kultúry SR Martina Šimkovičová (nominantka SNS). Foto: TASR - Martin Baumann

Ministerke PS vyčíta viaceré kroky. Kritizuje ju za personálne výmeny v kultúrnych inštitúciách.

Autor TASR
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Bratislava 13. novembra (TASR) - Mimoriadna schôdza Národnej rady (NR) SR k návrhu na vyslovenie nedôvery ministerke kultúry Martine Šimkovičovej (nominantka SNS) sa v pondelok (16. 11.) neuskutoční. Dôvodom je späťvzatie návrhu skupiny opozičných poslancov, o čom predsedu parlamentu Richarda Rašiho (Hlas-SD) v piatok informovala jedna z predkladateľov návrhu, poslankyňa Zora Jaurová (PS). TASR to uviedli z Kancelárie predsedu NR SR.

Raši zvolal mimoriadnu schôdzu na pondelok v reakcii na iniciatívu hnutia PS. To podalo už štvrtý návrh na vyslovenie nedôvery šéfke rezortu kultúry v tomto volebnom období. Ministerke PS vyčíta viaceré kroky. Kritizuje ju za personálne výmeny v kultúrnych inštitúciách. Namieta tiež hospodárenie v rezorte.

„Na kultúre sa šetrí, ale na ministerstve sa míňa viac. Rozpočty ministerstva každým rokom mierne rastú, ale kultúra, kultúrne inštitúcie a aktivity dostávajú stále menej,“ argumentovali predkladatelia. Šimkovičovej vyčítali aj to, že sa nezúčastňuje na rokovaní Výboru NR SR pre kultúru a médiá.
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