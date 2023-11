O odvolávaní ministra vnútra by sa mohlo hlasovať v stredu

Bratislava 28. novembra (TASR) - O odvolávaní ministra vnútra Matúša Šutaja Eštoka (Hlas-SD) by poslanci Národnej rady (NR) SR mohli hlasovať v stredu (29. 11.) o 11.00 h. Termín závisí aj od počtu poslancov prihlásených do rozpravy ústne. Utorkové rokovanie NR SR by malo trvať do 19.00 h. Po zasadnutí poslaneckého grémia o tom v pléne informoval podpredseda parlamentu Peter Žiga (Hlas-SD).



O návrhu na vyslovenie nedôvery ministrovi začalo plénum rokovať vo štvrtok (23. 11.). Opozícia chce Šutaja Eštoka odvolať pre čistky vo vedení polície. Tvrdí, že minister porušil zákon, keď nekomunikoval s Úradom pre ochranu oznamovateľov protispoločenskej činnosti pri rozhodnutí o postavení vyšetrovateľov mimo služby, pričom títo mali status chráneného oznamovateľa. Kritizuje tiež opatrenia na slovensko-maďarských hraniciach, ktoré považujú jej predstavitelia za divadlo.



V utorok vystúpili v pléne najmä poslanci opozície. Písomne prihlásení sú ešte traja rečníci. Ďalší sa môžu následne prihlásiť ústne.