O odvolávaní ministrov sa bude v prípade potreby rokovať aj po 20.00 h

Ilustračná snímka. Foto: TASR - Martin Baumann

Rozprava o odvolávaniach by sa mala začať v stredu po hlasovaní, ktoré bude o 17.00 h.

Autor TASR
Bratislava 4. februára (TASR) - Poslanci Národnej rady (NR) SR budú o opozičných návrhoch na odvolanie viacerých ministrov a na vyslovenie nedôvery vláde rokovať až do úplného prerokovania, teda v prípade potreby aj po 20.00 h. Hneď po skončení diskusie by sa hlasovať nemalo. Parlament si zmenu odsúhlasil na návrh koalície.

V prípade, že sa debata k odvolávaniam neskončí do štvrtka (5. 2.) 9.00 h, nakedy sú termínované návrhy z dielne ministerstva investícií, bude sa v debate k odvolávaniam pokračovať a návrhy z dielne rezortu sa preberú až potom.

Rozprava o odvolávaniach by sa mala začať v stredu po hlasovaní, ktoré bude o 17.00 h.
