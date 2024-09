O odvolávaní Šimečku má parlament rokovať vo štvrtok

Bratislava 9. septembra (TASR) - Mimoriadna schôdza Národnej rady (NR) SR k návrhu na odvolanie Michala Šimečku (PS) z postu podpredsedu parlamentu by sa mala konať vo štvrtok (12. 9.). TASR o tom informovali z odboru komunikácie s médiami a verejnosťou NR SR.



Návrh na odvolanie Šimečku podali poslanci za koaličné strany Smer-SD a SNS. V odôvodnení hovorili o čerpaní štátnych dotácií osobami, ktoré sú Šimečkovi blízke, a podozreniach z manipulácie pri prideľovaní dotácií. Vyčítali mu aj organizáciu protestov proti vedeniu rezortov kultúry a spravodlivosti, v ktorých podľa nich Šimečkova rodina stráca finančné zázemie.



Šimečka vníma návrh na jeho odvolanie ako pomstu za dobrú opozičnú prácu. Kritiku odmietol. Tvrdí, že na jeho odvolanie tlačí premiér, ktorý útokmi na neho a jeho rodinu odvádza pozornosť od skutočných problémov Slovenska. Upozornil na to, že všetky nadácie a občianske združenia, ktoré Fico a koalícia spomínajú, čerpali dotácie dávno predtým, ako vstúpil do politiky.