O odvolávaní Tarabu sa nerokovalo, návrh sa presúva na september
Odvolávanie ministra iniciovalo opozičné hnutie PS.
Autor TASR
Bratislava 2. júna (TASR) - Poslancom Národnej rady (NR) SR sa ani v utorok nepodarilo otvoriť mimoriadnu schôdzu k odvolávaniu ministra životného prostredia Tomáša Tarabu (nominant SNS). Neboli uznášaniaschopní ani na druhý pokus. Ako prítomných sa ich prezentovalo len 57. Návrh na odvolanie šéfa envirorezortu sa má zaradiť do programu ďalšej riadnej schôdze, ktorá sa začne 15. septembra.
Odvolávanie ministra iniciovalo opozičné hnutie PS. Tvrdí, že Taraba zlyháva pri riadení rezortu. Vyčíta mu, že „vyštval“ odborníkov a zastavil viaceré projekty. Hovorí o jeho zlyhaniach pri riešení odpadového hospodárstva a kritickej infraštruktúry aj pri príprave zonácií národných parkov. Upozorňuje pritom na hrozbu nevyplatenia peňazí z plánu obnovy. Taraba podľa opozičníkov nezvláda ani riešiť situáciu s medveďmi. Vyčítali mu aj to, že neberie vážne krízovú situáciu so suchom. Závažné pochybnosti podľa nich vyvoláva aj spôsob, akým vedenie rezortu nakladá s verejnými financiami.
