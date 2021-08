O otvorení zimného semestra rozhodnú vysoké školy a univerzity

Na snímke zľava generálny riaditeľ BIONT a.s. Jozef Šuvada, hlavný hygienik SR Ján Mikas, člen epidemiologického konzília Vladimír Krčméry, štátny tajomník ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre vedu, výskum a inovácie Ľudovít Paulis, prezident Slovenskej rektorskej konferencie Rudolf Kropil, predseda Rady vysokých škôl Martin Putala, predseda Študentskej rady vysokých škôl Filip Šuran počas tlačovej konferencie na tému Ako bude vyzerať nový akademický rok 30. augusta 2021 v Bratislave. Foto: TASR - Pavol Zachar

Bratislava 30. augusta (TASR) – Rozhodnutie o otvorení zimného semestra akademického roka 2021/2022 zostane na rozhodnutí vysokých škôl a univerzít. V pondelok o tom na pôde Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu (MŠVVaŠ) SR informoval štátny tajomník rezortu Ľudovít Paulis. Na kompenzácie spojené s novým koronavírusom dostanú finančné prostriedky vo výške viac ako 15,5 milióna eur.povedal s tým, že Svetová zdravotnícka organizácia aj ministerstvo samotné odporúčajú, aby sa výučba v čo najväčšej možnej miere realizovala prezenčne.Ako zdôraznil, rezort školstva odporúča štúdium umožniť prezenčnou formou tam, kde to epidemiologická situácia umožňuje. V prípade, že sa niektorý okres dostane do inej farby podľa COVID automatu, situácia sa prehodnotí.Zástupcovia rezortu tiež vyzvali študentov aj vyučujúcich, aby zvážili svoje možnosti a pokiaľ nemajú zdravotné dôvody, dali sa zaočkovať proti ochoreniu COVID-19.Štátny tajomník tiež informoval, že financie na kompenzácie dosahu pandémie budú prerozdelené v najbližších dňoch.Hlavný hygienik SR Ján Mikas avizoval, že Úrad verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR pripraví usmernenie, podľa ktorého sa jednotlivé vysoké školy budú môcť odraziť. Usmernenie by malo mať známu podobu do konca tohto týždňa.