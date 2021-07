O piatich kandidátoch na sudcov NSS má Súdna rada rozhodovať v auguste

Bratislava 27. júla (TASR) - O piatich kandidátoch na sudcov Najvyššieho správneho súdu (NSS) SR má Súdna rada SR rozhodovať na svojom zasadnutí, ktoré sa bude konať 19. augusta. TASR to potvrdil predseda Súdnej rady Ján Mazák. Nový NSS SR má začať fungovať od 1. augusta.



Zatiaľ je súčasťou NSS SR 16 sudcov vrátane jeho predsedu Pavla Naďa. Súdna rada mala pôvodne o zvyšných piatich kandidátoch rozhodovať na začiatku júla. "Toto zasadnutie bolo zrušené pre nedostatok členov Súdnej rady, keďže by nebola uznášaniaschopná. Toto oneskorenie by však nemalo mať žiaden vplyv na plynulý začiatok činnosti Najvyššieho správneho súdu SR," podotkol Mazák.



Súdna rada má na svojom augustovom zasadnutí rozhodovať o štyroch úspešných kandidátoch z tretieho kola výberového konania a o jednej úspešnej kandidátke z druhého kola výberového konania. "Ide o troch kandidátov, ktorí musia byť vymenovaní za sudcov hlavou štátu s pridelením na Najvyšší správny súd SR a o jednu sudkyňu a jedného sudcu krajského súdu, ktorí budú pridelení na NSS SR," spresnil predseda Súdnej rady.



Prezidentka SR Zuzana Čaputová 21. júla vymenovala do funkcie piatich sudcov NSS SR, ktorí neboli doteraz sudcami. Novovymenovanými sudcami sú Kristína Babiaková, Marián Fečík, Zuzana Šabová, Juraj Vačok a Juraj Vališ. Vo verejnom vypočutí na funkciu sudcu NSS SR uspelo dovedna 21 uchádzačov vrátane jeho predsedu Pavla Naďa. Druhú časť výberového konania pred Súdnou radou má 19. augusta absolvovať ešte pätica z nich. Spolu s pozíciou predsedu NSS SR sa má obsadiť na novom súde 30 sudcovských miest.



Vznik NSS SR priniesla minuloročná reforma justície. NSS SR má postavenie ako Najvyšší súd SR v oblasti správneho práva. Okrem iného naň prejdú kompetencie disciplinárneho stíhania sudcov i prokurátorov a v určitom rozsahu aj ostatných právnických profesií. Tiež rozhodovanie o ústavnosti a zákonnosti volieb do orgánov územnej samosprávy.