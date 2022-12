O. Pifflová: Nároky na žiakov sa znížili, na pôde školy i v rodine

Bratislava 27. decembra (TASR) - Nároky na žiakov sa znížili. Nielen na pôde školy, ale aj v rodine a v celej spoločnosti. Pre TASR to v reakcii na blížiace sa 30. výročie samostatnosti SR uviedla učiteľka Základnej školy Gessayova v Bratislave Oľga Pifflová, ktorá v školstve pôsobí nepretržite 56 rokov. Podľa nej je to spôsobené celkovou spoločenskou situáciou.



"Za dobré známky viac a usilovnejšie bojujú aj na pôde školy rodičia než samotní žiaci. Mnohí rodičia sú mimoriadne citliví na prípadný, aj keď ojedinelý, neúspech svojho dieťaťa a snažia sa aj nevhodným spôsobom učiteľovi dokazovať svoju väčšinou neopodstatnenú pravdu," uviedla. Často sa podľa jej slov učitelia stretávajú i s takými rodičmi, ktorí chcú učiteľom "diktovať", ktoré učivo a akým spôsobom majú jeho dieťa naučiť. "Tento fakt hlavne mladým začínajúcim učiteľom berie nadšenie a pracovný elán, s ktorým nastupujú za katedru po skončení štúdia," povedala. Podľa jej slov aj takéto zásahy rodiča do procesu vyučovania znehodnocujú potom celkové postavenie učiteľa v spoločnosti.



Učiteľka, ktorá dodnes vyučuje, hoci je už v dôchodkovom veku, poznamenala, že v minulosti sa žiaci so záujmom zúčastňovali mimoškolských akcií. Tie vyplývali aj z vyučovacieho procesu, ide o vedomostné súťaže, olympiády, športové súťaže. "Dnes tento záujem upadá a žiaci navyše pociťujú takúto aktivitu ako záťaž, samozrejme nie všetci, ale väčšina," dodala.