Rezorty zdravotníctva i financií rokovali o platoch zdravotníkov

Bratislava 4. augusta (TASR) - O zvýšení platov zdravotníkov v uplynulých dňoch rokovali rezorty zdravotníctva a financií. Vyplýva to zo stanoviska, ktoré TASR poskytol komunikačný odbor Ministerstva zdravotníctva (MZ) SR.



"V uplynulých dňoch sa na pôde ministerstva zdravotníctva opakovane uskutočnili rokovania s ministrom financií na tému zvyšovania platov zdravotníkov," spresnil.



Bližšie informácie rezort neposkytol. "Kým tieto rokovania nie sú uzatvorené, nebolo by z našej strany korektné poskytovať akékoľvek ďalšie informácie zo samotných rokovaní a tiež o ďalších krokoch," skonštatoval.



Na Úrade vlády SR sa o platoch zdravotníkov má rokovať 9. augusta. "Termín stretnutia platí, viac informácií poskytneme až po jeho uskutočnení," uviedla pre TASR hovorkyňa premiéra Ľubica Janíková.



O mzdách sa na úrade vlády rokovalo aj v júli, na konkrétnom návrhu sa nedohodli. Návrh zvýšenia platov sa mal pôvodne predstaviť koncom júna, avizovali to minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský (nominant OĽANO) a šéf rezortu financií Igor Matovič (OĽANO).