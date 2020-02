O podmienečné prepustenie požiadal bos skupiny sýkorovcov F. Borbély

Trnava 3. februára (TASR) - František Borbély, považovaný za jedného z posledných troch žijúcich bosov bratislavskej skupiny sýkorovcov, ktorý si odpykáva sedemročný trest odňatia slobody, sa pokúša dostať na slobodu.



"Žiadosť odsúdeného o podmienečné prepustenie z výkonu trestu odňatia slobody bola Okresnému súdu Trnava doručená v januári 2020. V súčasnosti sa spis nachádza u sudcu na nariadenie termínu verejného zasadnutia," uviedla v pondelok na otázku TASR hovorkyňa Krajského súdu v Trnave Jana Kondákorová.



Borbély uzavrel v decembri 2015 na Okresnom súde (OS) Bratislava II dohodu o vine a treste v kauze výbuchu auta z júna 2009. Na základe uzavretej dohody si začal Borbély odpykávať sedemročný trest odňatia slobody v ústave so stredným stupňom stráženia. Súd mu uložil ešte trojročný ochranný dohľad. Išlo o prípad, keď v júni 2009 explodoval Mercedes G, ktorý patril Miroslavovi Abrahámovi s prezývkou Floxňa z bratislavskej skupiny piťovcov, a za ktorým stál Borbély.



OS Bratislava II vtedy zrušil zároveň všetky predchádzajúce rozsudky - OS Bratislava III a Špecializovaného trestného súdu (ŠTS) v Pezinku v Borbélyho kauze. Borbélyho predtým 20. apríla toho istého roku senát OS Bratislava III uznal za vinného z hrubého nátlaku v dlhoročnej inej súdnej kauze, a to vydierania majiteľa bývalej bratislavskej krčmy U Matúša. Súd však upustil od jeho potrestania, keďže predtým Borbély uzavrel na ŠTS dohodu o vine a treste za drogovú trestnú činnosť. Borbély išiel pôvodne do väzenia na šesť rokov a osem mesiacov.



Borbély bol označovaný za jedného z čelných predstaviteľov spomínanej skupiny. Konkrétne za jedného zo štyroch bosov, ktorí boli nástupcami po smrti zakladateľa Miroslava Sýkoru. Borbély však pred novinármi tvrdil, že skupina ako kompatibilný celok už dlhé roky neexistuje.



Podnikal v oblasti služieb. Jeho firmy prevádzkovali herne, reštaurácie, pivárne či kaviarne a známa bola aj jeho bezpečnostná a detektívna služba DKFB. Spolu s na doživotie odsúdeným Róbertom Lališom alias Kýblom vlastnil Borbély nehnuteľnosť v bratislavskej Petržalke. V tejto časti mal Borbély spolu s Ladislavom Bališom alias Dlhým Lacom inú nehnuteľnosť, v ktorej je hotel. Bališa už za členstvo v zločineckej skupine, prípravu vraždy a ďalšie trestné činy dávnejšie odsúdili na dlhoročný trest odňatia slobody. Kýbla, ktorý bol spoločne s ďalšími osobami obžalovaný z viacerých mafiánskych vrážd, odsúdil Najvyšší súd SR v lete 2018 na doživotný trest odňatia slobody. Kýbel bol dlhé roky na úteku, podarilo sa ho zadržať v nemeckom Kolíne nad Rýnom. Aktuálne s ním prebieha proces na ŠTS, pracovisko Banská Bystrica v kauze ďalších mafiánskych vrážd.