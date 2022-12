O podpore opozičného návrhu na premenovanie názvov ulíc sa rokuje

Bratislava 4. decembra (TASR) - O definitívnej podpore opozičného návrhu, ktorý by zaviedol povinnosť premenovať ulice nazvané po predstaviteľoch nedemokratických režimov, sa ešte rokuje. Novela je v druhom čítaní, predložil ju Tomáš Valášek (nezaradený). V koalícii by privítali dlhší čas na aplikovanie nových názvov vzhľadom na zložitosť navrhovanej zmeny.



Valášek tvrdí, že návrh napĺňa zmysel pôvodnej novely z roku 2020. "Tá síce zakázala pomenovanie ulíc a verejných priestranstiev po predstaviteľoch fašistických či komunistických režimov, ale umožnila tým obciam, ktoré už mali pomenované ulice v minulosti, si tie pomenovania ponechať. Aj Varín argumentuje, že si nemusia Tisovu ulicu meniť," skonštatoval pre TASR.



O podpore rokuje poslanec nielen s OĽANO, ale aj so stranami, od ktorých by mohol dostať podporu. O návrhu sa malo rokovať na schôdzi v uplynulom týždni. "Keďže to vyzerá dobre, ale nemali sme ešte definitívnu zelenú, nechal som zákon prepadnúť, nech ešte prebehnú rokovania," povedal.



Anna Andrejuvová (OĽANO) považuje ideu zákona za správnu. "Aj my sme o nej uvažovali pri zmene zákona pred dvoma rokmi," reagovala pre TASR. S Valáškom chce rokovať o tom, aby sa predĺžila doba pre obce na zavedenie zmeny názvu ulíc. Podľa poslanca je to legitímne.



Poslankyňa tiež tvrdí, že potrebuje mať v ruke dáta. "Preto rokujeme so štátnymi inštitúciami, ktorých sa to týka," uviedla. Ide napríklad o Ústav pamäti národa či Ministerstvo vnútra SR, ktoré by muselo zhromaždiť zoznam všetkých ulíc, ktoré by sa museli premenovať. "Na pohľad je to možno jednoduchá zmena pre obce, ale trochu zložitá pre ľudí a najzložitejšia pre štát, keďže musí zmeniť všetky systémy. Išlo by napríklad o katastre, občianske preukazy, nahlásenie zmeny adresy v bankách či systémy, ktoré využívajú záchranky," priblížila.



Návrh legislatívy v prvom čítaní podporila väčšina poslancov OĽANO, podporili ho aj poslanci SaS. Klub Sme rodina a Smeru-SD sa zdržal, bývalí Valáškovi kolegovia zo Za ľudí boli za.