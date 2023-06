O pohybe zásielky pri voľbe poštou bude MV informovať cez notifikácie

Bratislava 25. júna (TASR) - Pri voľbe poštou zo zahraničia môže volič sledovať pohyb zásielky cez notifikácie, ak o ňu požiadal elektronicky. Notifikácia ho má tiež informovať, pokiaľ sa mu nedoručí zásielka s volebnými materiálmi. O voľbu poštou zo zahraničia sa dá požiadať do 9. augusta. Žiadať sa dá elektronicky aj listom.



Na emailovú adresu, ktorú volič uvedie pri elektronickej žiadosti, mu bude rezort vnútra zasielať notifikácie o pohybe zásielky s materiálmi na hlasovanie, ako aj návratnej obálky. Volič totiž musí počkať, kým sa mu do cudziny doručia volebné materiály.



"Voličovi, ktorý sa pre voľbu poštou zaregistroval elektronicky, a ktorému nebude doručená zásielka s materiálmi na hlasovanie a jeho zásielka bude vrátená Ministerstvu vnútra SR, bude zaslaná emailová notifikácia o tejto skutočnosti," priblížila hovorkyňa Ministerstva vnútra (MV) SR Zuzana Eliášová. Cez túto notifikáciu bude MV voliča informovať, že môže cez aplikáciu pre voľbu poštou požiadať o opakované doručovanie zásielky s materiálmi na hlasovanie, alebo môže svoju registráciu zrušiť.



Voličom, ktorí požiadali o voľbu poštou listom, sa budú zásielky s materiálmi na hlasovanie doručovať až po zaregistrovaní kandidátnych listín a vyhotovení vzorov hlasovacích lístkov. V prípade, že im zásielka nebude doručená, alebo budú mať akýkoľvek iný problém, majú kontaktovať odbor volieb, referenda a politických strán MV SR na emailovej adrese volbypostou@minv.sk.



"O skutočnosti, že voličovi bola odoslaná zásielka s materiálmi na hlasovanie, bude informovaný notifikačným emailom spolu s linkom na webovú stránku Slovenskej pošty, kde môžu svoju zásielku sledovať. Rovnako môže priebeh doručovania zásielky sledovať aj priamo v aplikácii pre voľbu poštou po prihlásení do aplikácie," dodala Eliášová.



Registráciu pre voľbu poštou možno zrušiť iba v prípade, že zásielka s materiálmi na hlasovanie bude MV vrátená ako nedoručená, a to až do posledného pracovného dňa predo dňom konania volieb do 12.00 h.



Pri voľbe poštou zo zahraničia musí volič čakať na hlasovacie materiály, ktoré mu na adresu v cudzine zašle MV najneskôr 21. augusta. Volič ich musí zaslať späť tak, aby boli doručené najneskôr 29. septembra. Pokiaľ požiadal o voľbu poštou elektronicky, od MV dostane obálky, hlasovacie lístky si musí stiahnuť z webu MV a vytlačiť sám. Ak požiadal o voľbu poštou písomne, poštou mu prídu okrem obálok aj hlasovacie lístky.



Predčasné parlamentné voľby budú 30. septembra. Volebná kampaň sa začala 9. júna, keď bol vyhlásený termín volieb.