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O pokutách pre rezort obrany zatiaľ predseda ÚVO nerozhodol

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Na snímke predseda Úradu pre verejné obstarávanie (ÚVO) Peter Kubovič. Foto: TASR - Pavol Zachar

ÚVO udelil ministerstvu obrany dve neprávoplatné pokuty v celkovej výške zhruba 1,7 milióna eur.

Autor TASR
Bratislava 4. augusta (TASR) - O pokutách pre ministerstvo obrany v súvislosti s nákupom dvoch lietadiel Bombardier zatiaľ predseda Úradu pre verejné obstarávanie (ÚVO) Peter Kubovič nerozhodol. Urobiť tak má, keďže sa ministerstvo pokutám bránilo a podalo voči nim rozklad. Pre TASR to uviedla kancelária predsedu ÚVO.

„Prvostupňový orgán rozkladom nevyhovel a predložil ich na rozhodnutie predsedovi úradu. Rozhodnutia o uložení pokuty preto nie sú právoplatné. O rozkladoch rozhoduje predseda úradu a o jeho rozhodnutiach budeme detailne informovať po nadobudnutí právoplatnosti,“ uviedol ÚVO.

ÚVO udelil ministerstvu obrany dve neprávoplatné pokuty v celkovej výške zhruba 1,7 milióna eur. Týkajú sa nákupu dvoch luxusných lietadiel Bombardier. Nejde o jednu súhrnnú pokutu v takejto výške, ale o dve samostatne udelené pokuty. Jedna je vo výške 873.795,52 eura a druhá 857.965,56 eura.
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