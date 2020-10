Rezort vnútra: O posádke a programe cesty rozhoduje ústavný činiteľ

Bratislava 25. októbra (TASR) - Rozhodnutie o programe, cieli cesty i pasažieroch v aute s vodičom z Úradu na ochranu ústavných činiteľov (ÚOÚČ) je plne v kompetencii ústavného činiteľa, ktorý túto možnosť využíva. Ozrejmila to hovorkyňa Ministerstva vnútra (MV) SR Barbara Túrosová. V súvislosti so sobotňajšou (24. 10.) nehodou predsedu Národnej rady (NR) SR Borisa Kollára (Sme rodina) zároveň uvidela, že jeho ochrankár mu okamžite poskytol prvú pomoc napriek tomu, že sám pri nehode utrpel zlomeniny rebier a poranenie hlavy.



"Pri dopravnej nehode utrpel osobný ochranca zlomeniny rebier a tržné poranenie hlavy. Napriek tomu bezprostredne po nehode skontroloval stav predsedu NR SR Borisa Kollára, ktorý si vyžiadal okamžitú prvú pomoc, pri ktorej mu spriechodnil dýchacie cesty a kontroloval životné funkcie až do príchodu rýchlej zdravotnej služby," priblížila. Vodič podľa jej slov absolvoval lekárske vyšetrenia a neutrpel žiadne zranenia.



Túrosová vysvetlila, že ústavní činitelia, ktorí majú pridelené vozidlo s vodičom ÚOÚČ a diplomatických misií MV, ho môžu využívať nepretržite počas výkonu svojej funkcie. "Program a cieľ cesty je plne v kompetencii chránenej osoby. Rovnako je výlučne na jej rozhodnutí aj to, kto sa bude spolu s ňou nachádzať ako pasažier v služobnom motorovom vozidle, ktoré užíva," dodala.



Predseda Národnej rady mal v sobotu (24. 10.) podvečer dopravnú nehodu na križovatke Ulice Svornosti a Mramorovej ulice v bratislavských Podunajských Biskupiciach. Pri nehode sa zranili aj jeho osobný ochranca a vodič Úradu pre ochranu ústavných činiteľov. Udalosť vyšetruje polícia, o presných príčinách zatiaľ neinformovala. Kollárova hovorkyňa Michaela Jurcová uviedla, že stav šéfa parlamentu je stabilizovaný, pričom má zlomený druhý krčný stavec.