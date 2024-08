O poskytnutí peňazí z Fondu na podporu umenia bude rozhodovať rada

Bratislava 1. augusta (TASR) - O poskytnutí peňazí z Fondu na podporu umenia (FPU) bude po novom rozhodovať rada fondu. Prihliadať bude na stanovisko odbornej komisie, ktorá bude jej poradným orgánom, no nebude pre ňu záväzné. Vyplýva to z novely zákona o FPU, ktorá od štvrtka nadobudla účinnosť.



Mení sa aj počet členov rady, zvyšuje sa z deviatich na 13. Siedmich bude menovať minister kultúry priamo a jedného bude menovať na návrh starostov obcí, primátorov miest a predsedov samosprávnych krajov. Princíp menovania zvyšných členov sa nemení.



Dozorná komisia FPU má mať po novom päť členov. Dvoch bude voliť a odvolávať rada v tajnom hlasovaní, troch vymenúvať a odvolávať šéf rezortu kultúry, z toho jedného na návrh ministra financií.



Okrem iného sa zvyšuje aj príspevok zo štátneho rozpočtu do fondu. Rozširuje sa tiež rozsah účelov, na ktoré fond poskytuje financie, a to na podporu obnovy, modernizácie a infraštruktúry kultúrnych objektov a podporu tradičnej ľudovej kultúry.