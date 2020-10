Bratislava 9. októbra (TASR) - O post generálneho prokurátora sa uchádza sedem kandidátov. TASR to potvrdil šéf parlamentného ústavnoprávneho výboru Milan Vetrák (OĽANO). Uchádzačmi sú prokurátor Generálnej prokuratúry (GP) SR Jozef Čentéš, prokurátori ÚŠP Ján Hrivnák, Tomáš Honz, Ján Šanta a Maroš Žilinka, prokurátor Krajskej prokuratúry v Banskej Bystrici Rastislav Remeta a sudca Najvyššieho súdu (NS) SR Juraj Kliment. Nominácie sa mohli podávať do piatka.



Čentéša do funkcie navrhli ombudsmanka Mária Patakyová, Rada prokurátorov SR, Slovenská komora exekútorov, ako aj právnické fakulty z Trnavy, Banskej Bystrice, Košíc a dve bratislavské fakulty - Právnická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave a Fakulta práva Paneurópskej vysokej školy. Hrivnáka nominovala Právnická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave, Honza navrhla šéfka poslaneckého klubu SaS Anna Zemanová. Šantu nominoval poslanec Národnej rady (NR) SR Juraj Gyimesi (OĽANO), Žilinku Slovenská advokátska komora i poslankyňa Petra Hajšelová (Sme rodina). Poslanci za OĽANO Igor Hus a Ján Krošlák navrhli do funkcie Remetu a Klimenta nominoval Ústav štátu a práva Slovenskej akadémie vied.



Parlament má voliť kandidáta na šéfa prokurátorov na schôdzi, ktorá sa začne 24. novembra. Ešte predtým majú prejsť kandidáti verejným vypočutím pred ústavnoprávnym výborom, ktoré je naplánované na 19. a 20. novembra. Generálneho prokurátora menuje prezident SR.